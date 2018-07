Dortmund (SID) - Mittelfeldspieler Julian Weigl wird der deutschen U21-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan am Freitag in Regensburg (18.00 Uhr/Eurosport) fehlen. Der 20-Jährige von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund laboriert an einer Knieprellung.

Weigl soll im Laufe der Woche zum Team von DFB-Trainer Horst Hrubesch stoßen und für das Duell in der EM-Qualifikation mit Österreich in Fürth am 17. November (18.00 Uhr/Eurosport) wieder einsatzfähig sein.