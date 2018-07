Virginia Water (SID) - US-Golfprofi Jordan Spieth (22) ist drei Wochen nach seiner Ablösung wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Der zweimalige Major-Gewinner schob sich mit seinem siebten Platz bei der World Golf Championship in Shanghai wieder am Australier Jason Day vorbei, der in China nicht am Start war. Dritter bleibt der Nordire Rory McIlroy.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) hatte in Shanghai den 30. Platz belegt und rutschte im neuen Ranking um drei Positionen auf Platz 26 ab.