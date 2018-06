London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron will einen Verbleib des Königreichs in der Europäischen Union von vier Kernpunkten abhängig machen: In einer Rede forderte er am Dienstag die gleichen Rechte für Euro- und Nicht-Euro-Mitglieder, zugleich die Ausnahme Londons von einer weiteren Vergemeinschaftung, mehr Wettbewerbsfähigkeit sowie die Möglichkeit, einige Sozialleistungen für EU-Ausländer zu kappen. "Ich habe volles Vertrauen, dass wir ein Abkommen erreichen, das für Großbritannien und die EU-Partner funktioniert", sagte Cameron beim Außenpolitik-Institut Chatham House.

