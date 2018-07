London (AFP) Mehr als 40 Jahre nach dem "Bloody Sunday" in Nordirland hat es erstmals seit Eröffnung einer Mordermittlung im Jahr 2012 eine Festnahme gegeben. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen 66 Jahre alten britischen Ex-Soldaten, teilte die Polizei in Nordirland am Dienstag mit. Der Mann werde in Belfast verhört. Die Festnahme stelle eine "neue Phase in den Ermittlungen" dar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.