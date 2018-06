London (SID) - Der britische Leichtathletik-Verband UKA stimmt in die Forderungen nach einer Sperre russischer Leichtathleten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ein. Der Vorsitzende Ed Warner sagte im BBC Radio 4, dass die Sanktionen bereits bei der Crosslauf-EM im Dezember in Hyeres/Frankreich und bei der Hallen-WM in Portland/Oregon im März gelten sollten.

"Lord Sebastian Coe, der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, hat gesagt, dass sein Gremium sich Freitag oder Samstag zusammensetzt, um Sanktionen für Russland zu beschließen und möglicherweise Sperren auszusprechen", sagte Warner: "Mein nachdrücklicher Rat ist: Ihr solltet das auf jeden Fall tun."

Der russischen Leichtathletik wird systematisches Doping vorgeworfen. Demnach sollen die Olympischen Spiele in London sabotiert worden sein, weil Dopingvergehen im Vorfeld der Wettbewerbe vom russischen Verband ARAF nicht sanktioniert worden seien. Die Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) fordert den Ausschluss russischer Leichtathleten von Olympia in Rio.