Wellington (dpa) – Zum Abschluss seines siebentägigen Besuchs in Neuseeland hat Prinz Charles als Piraten verkleidete Schüler an Bord des Segelschulschiffs "Spirit of New Zealand" in Auckland besucht. Auf dem Dreimaster sollen jungen Leute bei mehrtägigen Touren Führungsstärke und Teamgeist entwickeln. "Na, habt ihr alle Spaß gehabt?" fragte der Prinz die Gruppe. Zusammen mit seiner Frau Camilla flog Prinz Charles anschließend nach Australien weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.