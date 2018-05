IOC-Exekutive suspendiert Ehrenmitglied Lamine Diack vorläufig

Lausanne (dpa) - Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat das IOC-Ehrenmitglied Lamine Diack vorläufig suspendiert. Damit folgte das IOC am Dienstag der Empfehlung seiner Ethikkommission vom Vortag. Der frühere Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF steht unter Korruptionsverdacht, er soll Doping-Fälle vertuscht haben. Die französische Justiz hat Anklage gegen den 82 Jahre alten Senegalesen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche erhoben.

IOC prüft im Dopingskandal Entzug von Olympia-Medaillen

Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee will nach den Enthüllungen über systematisches Doping im russischen Sport auch den Entzug von olympischen Medaillen prüfen. Zudem forderte das IOC-Exekutivkomitee am Dienstag den Leichtathletik-Weltverband IAAF auf, disziplinarische Maßnahmen gegen alle verdächtigen Athleten, Trainer und Funktionäre einzuleiten. Zuvor hatte eine unabhängige Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur in einem Bericht Beweise für umfassendes Doping und Vertuschungsmaßnahmen im russischen Sport vorgelegt. Auch die Führung der IAAF um den früheren Präsidenten Lamine Diack ist in den Skandal verwickelt.

Früherer Weltklasse-Triathlet Laurent Vidal gestorben

Paris (dpa) - Der ehemalige Weltklasse-Triathlet Laurent Vidal ist tot. Der Franzose starb in der Nacht zum Dienstag in seinem Haus in Gigean an einem Herzstillstand. Er wurde 31 Jahre alt. "Laurent Vidal war ein großer Champion", twitterte Frankreis Staatspräsident François Hollande. Vidals größter Erfolg war Platz fünf bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Schon im April 2014 hatte er einen Herzstillstand erlitten und einige Tage im Koma gelegen. Danach beendete Vidal seine Karriere und trainierte unter anderem seine neuseeländische Lebensgefährtin und Spitzentriathletin Andrea Hewitt.

Achtelfinal-Aus für Eisbären Berlin in der Champions League

Skellefteå (dpa) - Die Eisbären Berlin sind im Achtelfinale der Champions Hockey League ausgeschieden. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlor am Dienstagabend trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung beim schwedischen Spitzenteam Skellefteå AIK mit 1:2. Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Eisbären in Berlin mit 2:5 verloren. Damit findet das Viertelfinale des Europapokal-Wettbewerbs wie im vergangenen Jahr ohne deutsche Mannschaften statt.

Ludwigsburgs Basketballern gelingt Eurocup-Sieg gegen Le Mans

Le Mans (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich gegen Le Mans Sarthe Basket in der Verlängerung ihren dritten Sieg im Eurocup erkämpft und die Chancen auf die Zwischenrunde erhöht. Der Tabellendritte der Basketball-Bundesliga besiegte das französische Team am Dienstagabend auswärts 81:75. Nach fünf Spielen und dem Ende der Hinrunde haben die Ludwigsburger nun drei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Die besten vier der sechs Mannschaften in Gruppe B erreichen die Runde der letzten 32 Clubs.

Dritte Eurocup-Niederlage für Telekom Baskets Bonn

Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben mit dem 78:101 beim französischen Spitzenclub JSF Nanterres einen Rückschlag im Basketball-Eurocup erlitten. Für die Mannschaft von Chefcoach Mathias Fischer war es am fünften Vorrundenspieltag die dritte Niederlage. Vor 2500 Zuschauern im "Palais des Sports Maurice Thorez" erzielten am Dienstagabend Dirk Mädrich mit 16 und der Pole Michal Chylinski mit elf die meisten Punkte für die Bonner.