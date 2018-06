Quetta (AFP) Die Behörden in Pakistan haben die öffentlichen Mittel für 650 sogenannte "Geisterschulen" in der südwestlichen Provinz Baluchistan gestoppt. Der Großteil der Schulen existierte nur auf dem Papier, teilte das Bildungsministerium der Provinz am Dienstag mit. Außerdem seien 450 Lehrer entlassen worden, die Löhne bezogen, ohne jemals in einer Schule unterrichtet zu haben.

