Lissabon (AFP) Das portugiesische Parlament ist am Dienstag in die entscheidende Debatte zum geplanten Misstrauensvotum gegen die konservative Minderheitsregierung gegangen. Der Chef der Sozialistischen Partei (PS), António Costa, rechnete damit, dass das Regierungsprogramm bei einer Abstimmung am Nachmittag abgelehnt wird, was automatisch den Sturz der Regierung zur Folge hätte. Bereits am Montag hatten sich die linken und rechtskonservativen Parteien im Parlament einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.