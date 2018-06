Moskau (AFP) Der Flugverkehr zwischen Russland und Ägypten wird nach dem Airbus-Absturz über dem Sinai für mehrere Monate gestoppt. "Ich kann noch nicht sagen, wie lange, aber ich denke mindestens für mehrere Monate", sagte Kreml-Verwaltungschef Sergej Iwanow am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax. Der Grund für den Absturz der Passagiermaschine stehe noch nicht fest. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Der Airbus A321 der russischen Fluggesellschaft Metrojet war am 31. Oktober nach dem Start in Scharm el Scheich abgestürzt, keiner der 224 Insassen überlebte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.