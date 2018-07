Genf (AFP) An der Jungfrau in den Berner Alpen ist am Dienstag ein Wärmerekord für den Monat November gemessen worden. Die Meteorologen meldeten von der Wetterstation in 3580 Meter Höhe in der Mittagszeit 7,2 Grad Celsius. Dieser Wert lag weit über dem bisherigen Wärmerekord von 4,7 Grad im November 1992 . In der Schweiz herrschen seit Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen von zum Teil über 20 Grad.

