Johannesburg (AFP) Afrikanische Unternehmen gewinnen auf ihrem Heimatkontinent gegenüber etablierten internationalen Konzernen zunehmend an Boden. Firmen aus Afrika hätten ein besseres Gespür für die örtlichen Marktbedingungen und würden Gelegenheiten zum Ausbau ihrer Marktanteile nutzen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der US-Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Dem Bericht zufolge haben sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in Afrika spürbar verbessert, was afrikanische Firmen im Vergleich zur ortsfremden Konkurrenz konsequenter ausnutzten.

