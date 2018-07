London (SID) - Not macht erfinderisch: Tennisprofi Andy Murray setzt mit Blick auf die noch ausstehenden beiden Saison-Höhepunkte auf unorthodoxe Trainingsmethoden. Der britische Weltranglistenzweite trainiert derzeit auf einem Sandbelag, um sich auf das Davis-Cup-Finale gegen Gastgeber Belgien in Gent (27. bis 29. November) vorzubereiten.

Ab Ende der Woche wird Murray dann auf einen Hardcourt wechseln, damit er für das am Sonntag in London beginnende ATP-Finale der acht weltbesten Spieler (bis 22. November) gerüstet ist. "Meine Vorbereitung ist natürlich nicht ideal. Ich denke nicht, dass sich einer der anderen Spieler mit Training auf Sand auf dieses Turnier einstimmt", sagte der 28-Jährige der Daily Mail.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekualtionen gegeben, Murray könnte seine Teilnahme an der inoffiziellen WM in London, die auf einem schnellen Hartplatz gespielt wird, wegen des folgenden Davis-Cup-Endspiels absagen. Der ehemalige Wimbledon- und US-Open-Gewinner soll sein Land zum insgesamt zehnten Titel führen. Zum letzten Mal hat Großbritannien 1936 den Davis Cup gewonnen. 1978 hatte das Team von der Insel das Finale gegen Gastgeber USA in Mission Hills/Kalifornien mit 1:4 verloren.