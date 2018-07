Düsseldorf (AFP) Angesichts des großen Andrangs von Flüchtlingen in die Europäische Union hat Tschechiens Finanzminister und Vize-Regierungschef Andrej Babis eine Schließung der EU-Außengrenzen gefordert. Es müsse bereits in der Türkei "ausgewählt" werden, "wen wir in die EU reinlassen", sagte der Chef und Gründer der populistischen Regierungspartei ANO (Aktion unzufriedener Bürger) dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Es müsse "genau zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen" unterschieden werden. Bislang habe die EU noch nicht gezeigt, dass sie in der Lage sei, mit der Flüchtlingssituation umzugehen.

