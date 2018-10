Hamminkeln (dpa) - Zwei Männer aus den Niederlanden sind auf der Autobahn 3 in Nordrhein-Westfalen mit einem Sportwagen verunglückt und in dem Auto verbrannt.

Der Fahrer und sein Beifahrer waren am Montagabend bei Hamminkeln bei Wesel in einer leichten Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte.

Der Wagen schleuderte über die Leitplanke, prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Die Männer starben im Auto. Die Identität der Verunglückten war am Dienstag noch unklar.