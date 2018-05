Washington (AFP) Die Strahlentherapie des an Krebs erkrankten ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter verläuft nach Angaben aus seinem Umfeld vielversprechend. Der 91-Jährige habe "gute Neuigkeiten" von den Ärzten erhalten, teilte die Nichtregierungsorganisation Carter Center am Dienstag mit. Bei den Untersuchungen sei kein Hinweis auf neue Tumoren entdeckt worden. Carter spreche gut auf die Behandlung an.

