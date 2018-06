New York (AFP) Der Schweizer Uhrenhersteller Tag Heuer steigt in den Markt der intelligenten Armbanduhren ein. Das Unternehmen, dass zum französischen Luxuskonzern LVMH gehört, stellte am Montag in New York seine erste Smart Watch vor. Das Modell mit dem Namen Tag Heuer Connected soll 1500 Dollar (1390 Euro) kosten und wurde zusammen mit den Technologiefirmen Google und Intel entwickelt.

