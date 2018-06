Washington (AFP) Die einstigen Erzfeinde USA und Kuba sind in einen Dialog über eine Zusammenarbeit beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen getreten. Wie das US-Außenministerium am Montag (Ortszeit) mitteilte, wollen beide Länder Wege finden, um bei den Themen "Cybersicherheit, Terrorismus, Drogenhandel und Menschenschmuggel" zusammenzuarbeiten. Auch Geldwäsche und "andere länderübergreifende Verbrechen" würden nun gemeinsam besprochen, erklärte das Außenministerium in Washington.

