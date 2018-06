Prato (AFP) Papst Franziskus hat in der Stadt Prato in der Toskana, wo zehntausende Chinesen in Textilfabriken schuften, gegen Ausbeutung und Korruption gepredigt. Es gebe ein Recht auf menschenwürdige Arbeit, sagte der Papst am Dienstag vor tausenden Gläubigen auf dem Balkon des von Donatello gebauten Doms der Stadt: "Die Heiligkeit jedes Menschen gebietet es, dass jeder Einzelne Respekt, Aufnahme und menschenwürdige Arbeit verdient."

