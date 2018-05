Srebrenica (AFP) Vier Monate nach dem Angriff auf den serbischen Regierungschef Aleksandar Vucic bei einer Gedenkfeier in Srebrenica hat Vucic nun ungestört der muslimischen Opfer des Massakers gedacht. Vucic legte am Mittwoch ein Blumengebinde an der Srebrenica-Gedenkstätte in Potocari nieder, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. An der Zeremonie nahmen auch der muslimische Bürgermeister der Stadt, Camil Durakovic, und das muslimische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, Bakir Izetbegovic, teil.

