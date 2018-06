Kopenhagen (AFP) Der dänische Brauereikonzern Carlsberg ist in die roten Zahlen gerutscht und will 2000 Arbeitsplätze streichen. Da die Gewinnentwicklung in den vergangenen Jahren "nicht zufriedenstellend" gewesen sei, müsse das Unternehmen weitere Maßnahmen ergreifen, um sich für die Zukunft zu wappnen, erklärte Carlsberg-Chef Cees 't Hart am Mittwoch in Kopenhagen. 2000 Angestellte müssten deshalb gehen, etwa 1300 seien über die Stellenstreichungen bereits informiert worden, teilte die Brauerei mit.

