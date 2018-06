Bremen (AFP) Mit einem eindrucksvollen Wahlergebnis ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in seinem Amt bestätigt worden. Auf der EKD-Synode in Bremen erhielt der bayerische Landesbischof am Mittwoch 124 Ja-Stimmen bei nur einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Der 55-Jährige ist nun für sechs Jahre bis 2021 oberster Repräsentant der 22,6 Millionen Protestanten in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.