Berlin (AFP) Nach den wiederholten Irritationen um das Vorgehen von Innenminister Thomas de Maizière in der Flüchtlingspolitik soll der CDU-Politiker den Fraktionen jeweils einmal pro Sitzungswoche über sein Handeln Bericht erstatten. Darauf hätten sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD verständigt, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Für die SPD sei wichtig, sich wieder auf Absprachen in der Koalition verlassen zu können. Derzeit gebe es zwar keine Koalitionskrise, "aber eine Krise in der Union".

