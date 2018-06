Berlin (AFP) Der deutsche Handel geht zuversichtlich ins Weihnachtsgeschäft und rechnet für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Plus. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hob seine Jahresprognose für 2015 auf ein nominales Umsatzplus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, wie der HDE am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für das Weihnachtsgeschäft im November und Dezember geht der Verband demnach von einem um zwei Prozent steigenden Umsatz aus. Getrieben wird das Wachstum vom Online-Handel.

