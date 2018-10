Valletta (AFP) Der gemeinsame Aktionsplan von EU und Afrika in der Flüchtlingskrise stellt nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch mehr legale Arbeitsmöglichkeiten für Migranten in Aussicht. Die Vereinbarung solle illegale Migration und Schlepper bekämpfen, die Entwicklungshilfe verstärken und "mehr für legale Möglichkeiten auch der Arbeitsaufnahme in Europa tun", sagte Merkel am Mittwoch beim EU-Afrika-Gipfel in Malta. Die afrikanischen Regierungschefs würden ihrerseits zu einer Politik verpflichtet, die der Jugend ihrer Länder eine Chance gebe und Armut und Intransparenz bekämpfe.

