Köln (AFP) Mit Alaaf und Helau sind die Karnevalisten in den rheinischen Narrenhochburgen am "Elften im Elften" in die fünfte Jahreszeit gestartet. Um Punkt 11.11 Uhr feierten Kostümierte in Köln, Düsseldorf und Mainz ausgelassen das närrische Datum. Allein in der Kölner Altstadt schunkelten am Mittwoch bei trockenem und warmem Novemberwetter zehntausende Narren in die Karnevalszeit, die in der Domstadt diesmal unter dem Motto steht: "Mer stelle alles op der Kopp" ("Wir stellen alles auf den Kopf").

