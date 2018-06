Berlin (AFP) Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat in Deutschland lebende Muslime zu mehr sozialem Engagement aufgerufen. "Wir brauchen mehr Normalität in Deutschland im Umgang mit muslimischen Verbänden", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Muslime müssten "auch außerhalb der Moscheen zeigen können, was sie alles leisten". Ehrenamtliches Engagement müsse so geöffnet werden, "dass nicht alle sozialen Angebote in der Moschee stattfinden müssen".

