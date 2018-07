Bad Hersfeld (AFP) Eine gefährliche Verfolgungsjagd mit mehreren Verletzten hat sich ein 34-jähriger Thüringer mit der Polizei geliefert. Die Flucht des offenbar verwirrten Mannes begann in der Nacht zum Mittwoch in Mühlhausen in Thüringen und endete auf einem Parkplatz an der Autobahn A5 in Hessen, wo er mit seinem Wagen auf einen Sattelzug auffuhr, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Streifenwagen hatten ihn zuvor in beiden Bundesländern zu stoppen versucht. Der 34-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, drei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

