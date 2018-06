Straßburg (AFP) Das Europaparlament will EU-weit einheitliche Regeln für die Europawahlen aufstellen. In einem am Mittwoch in Brüssel verabschiedeten Gesetzentwurf verlangt die europäische Volksvertretung unter anderem, dass die Spitzenkandidaten der europäischen Parteien künftig grundsätzlich auch deren Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten sein sollen. Dieses Prinzip, das vom Parlament bei der Wahl 2014 mit der Ernennung des Spitzenkandidaten der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Jean-Claude Juncker, an die Spitze der Kommission durchgesetzt wurde, soll somit gesetzlich verankert werden.

