Dortmund (SID) - Der Abschied des derzeit verliehenen Ciro Immobile vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist nach SID-Informationen perfekt. Durch seinen fünften Liga-Einsatz in Spanien für den FC Sevilla am vergangenen Sonntag gegen Real Madrid (3:2) greift eine im Leihvertrag verankerte Klausel. Der BVB wollte den Wechsel allerdings noch nicht bestätigen. "Zu Vertragsdetails sagen wir nie etwas", teilten die Dortmunder mit.

Als Ablöse erhält der BVB für den italienischen Stürmer 11 Millionen Euro vom Europa-League-Sieger Sevilla. Der BVB hatte das 18-Millionen-Missverständnis Immobilie zu Saisonbeginn nach Sevilla ausgeliehen und dafür Medienberichten zufolge bereits drei Millionen Euro kassiert.

Der 25-Jährige hatte anschließend Kritik an Dortmund und Ex-Trainer Jürgen Klopp geäußert. Die Zeit bei der Borussia bezeichnete Immobile als "verlorenes Jahr". Er habe "keine Hilfe bekommen - weder ich noch meine Familie. Wir haben sehr gelitten."

In Sevilla kommt Immobile neben seinen fünf Ligaspielen auf drei Einsätze in der Champions League und einen im UEFA-Supercup. Beim Sieg gegen Rekordmeister Madrid erzielte er am Sonntag seinen ersten Treffer für die Andalusier.