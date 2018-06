Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. November 2015

46. Kalenderwoche

315. Tag des Jahres

Noch 50 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Martin

HISTORISCHE DATEN

2014 - Der Edelstein "Blue Belle of Asia" ist der bis dahin teuerste

Saphir der Geschichte. Der Stein wird samt dazugehöriger

Diamantenkette für 14 Millionen Euro versteigert.

2013 - Bangladesch erkennt ein drittes Geschlecht neben männlich und

weiblich an.

2005 - Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao und Bundeskanzler

Gerhard Schröder (SPD) legen in Berlin den Grundstein für das

erste chinesische Kulturinstitut in Deutschland.

2000 - In Österreich kommen 155 Menschen ums Leben, als die Seilbahn

vom Kapruner Tal zum Kitzsteinhorn in einem Tunnel in Brand

gerät.

1975 - Angola wird von Portugal unabhängig.

1952 - Das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst DWD wird

verkündet.

1942 - Deutsche Truppen rücken in das bis dahin unbesetzte

Frankreich der Vichy-Regierung ein.

1926 - Die "Route 66", die 3939 Kilometer lange Verkehrsverbindung

von Chicago (Illinois) bis nach Los Angeles (Kalifornien),

erhält ihre offizielle Straßennummer.

1417 - Das Konzil von Konstanz wählt den Römer Oddo Colonna als

Martin V. zum Papst und schließt damit das große

Abendländische Schisma ab.

AUCH DAS NOCH

2008 - dpa meldet: Im ungarischen Füzesabony ist einem Fahrraddieb

während seiner Gerichtsverhandlung das eigene, vor dem

Gerichtsgebäude abgestellte Fahrrad gestohlen worden.

GEBURTSTAGE

1960 - Stanley Tucci (55), amerikanischer Schauspieler ("Fortitude")

1950 - Mircea Dinescu (65), rumänischer Schriftsteller ("Ein

Maulkorb fürs Gras") und Bürgerrechtler

1935 - Bibi Andersson (80), schwedische Schauspielerin ("Szenen

einer Ehe")

1926 - Noah Gordon (89), amerikanischer Schriftsteller ("Der

Medicus")

1050 - Kaiser Heinrich IV., römisch-deutscher Kaiser, sein Konflikt

mit dem Papsttum zwang ihn 1077 zum "Gang nach Canossa",

gest. 1106

TODESTAGE

2010 - Dino De Laurentiis, italienischer Filmproduzent ("La

Strada"), geb. 1919

1855 - Søren Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph ("Der

Begriff Angst"), geb. 1813