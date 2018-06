London (AFP) Die plötzliche Erkrankung von dutzenden Schülern im nordenglischen Ripon hat Ärzte, Lehrer und Eltern vor ein gestellt Rätsel. Wie der örtliche Rettungsdienst mitteilte, meldeten rund 40 Schüler der Outwood Academy School am Mittwoch, dass ihnen plötzlich übel und schwindlig sei, einige von ihnen fielen sogar in Ohnmacht. Feuerwehr und Schadstoff-Experten konnten jedoch nichts finden, sie glaubten deshalb an eine Art Hysterie-Dominoeffekt.

