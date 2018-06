Sydney (dpa) – In strömendem Regen sind Prinz Charles und seine Frau Camilla in der australischen Hauptstadt Canberra eingetroffen. Der britische Thronfolger legte einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Camilla schützte ihr schwarzes Kleid mit einem übergeworfenen Regenmantel vor der Nässe. Jugendgruppen, die die Gäste begrüßten, konnten ihre farblich abgestimmten Uniformjacken nur unter durchsichtige Regencapes zeigen. Prinz Charles und Camilla waren gestern aus Neuseeland in Australien eingetroffen. Sie bleiben bis zum Wochenende.

