Berlin (dpa) - Die britische Sängerin Adele (27) hat mit ihrer Single "Hello" schon wieder einen Rekord gebrochen: Die Ballade wurde in der vergangenen Woche in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Mal gestreamt.

Nie zuvor sei ein Song auf Streaming-Plattformen wie Spotify binnen einer Chartwoche häufiger angehört worden, erklärte Hans Schmucker von GfK Entertainment. Bisheriger Rekordhalter sei im Frühjahr dieses Jahres der Titel "See You Again" von Wiz Khalifa feat. Charlie Puth gewesen. Angaben dazu, wie oft dieser Song damals abgespielt wurde, machte GfK auf Anfrage nicht.

GfK Entertainment erhebt die Zahlen seit Mai 2012. Grundlage sind werbefinanzierte und kostenpflichtige Musik-Streams ab einer Länge von 31 Sekunden. Insgesamt wurde "Hello" seit der Veröffentlichung Ende Oktober hierzulande über sieben Millionen Mal gestreamt.

Die Oscar-Gewinnerin Adele ("Skyfall") hatte mit ihrer Ballade bereits zum Start digitale Rekorde gebrochen, etwa als bestes Videodebüt des Jahres bei YouTube. Dort wurde der sechsminütige Clip in den ersten 48 Stunden 50 Millionen Mal angeklickt.

Bei der Musikerkennungs-App Shazam wurde "Hello" binnen der ersten 24 Stunden von mehr als zwei Nutzern pro Sekunde gesucht. "Niemals wurde eine Single am ersten Tag so oft "shazamed"", sagte ein Sprecher. Adeles drittes Album "25" erscheint am 20. November.

