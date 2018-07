Oslo (AFP) In seinem Ringen um bessere Haftbedingungen erhält der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik Unterstützung aus dem Parlament. Dessen Obudsmann erklärte am Mittwoch, die Isolationshaft in einem Hochsicherheitstrakt drohe einer "unmenschlichen Behandlung" gleichzukommen. Gründe seien, dass sich Breivik kaum bewegen und kaum Kontakt zu anderen Menschen haben könne, heißt es in dem Bericht von Aage Thor Falkanger, der Breivik im Gefängnis besucht hatte.

