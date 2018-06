Preußisch Oldendorf (dpa) - Eine heftige Explosion hat in Nordrhein-Westfalen eine Doppelhaushälfte völlig zerstört. Unklar sei, ob der 41-jährige Besitzer während der Detonation am Mittwochmittag zu Hause war, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei prüft, ob es sich um ein Unglück oder eine absichtlich herbeigeführte Explosion handelt. Mehrere andere Häuser der Siedlung in Preußisch Oldendorf wurden beschädigt. Vier Anwohner erlitten einen Schock und wurden vor Ort behandelt.

