Berlin (dpa) - Am Tag nach dem Tod von Helmut Schmidt haben sich Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel in Berlin in ein Kondolenzbuch eingetragen und damit ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Vor einem Ölbild des Altkanzlers schrieb auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier einige Zeilen in das im Kanzleramt ausgelegte Buch. Im Rathaus von Schmidts Heimatstadt Hamburg liegt ebenfalls ein Kondolenzbuch zu Ehren Schmidts aus, der gestern im Alter von 96 Jahren zuhause im Kreis seiner Familie gestorben war.

