Hamburg (dpa) - Der Tod von Helmut Schmidt hat in Deutschland und der Welt Betroffenheit ausgelöst. In Berlin und Hamburg liegen Kondolenzbücher aus. In den kommenden Tagen soll geklärt werden, wie des Altkanzlers gedacht werden soll - und wo.

Artikel auf zeit.de

SPD-Mitteilung

Mitteilung der SPD Hamburg