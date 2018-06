Warschau (AFP) Zehntausende Polen haben sich am Unabhängigkeitstag in einen rechtsnationalistischen Demonstrationszug in Warschau eingereiht. Unter anderem skandierte die Menge "Polen den Polen". Die Polizei sprach von 25.000 Teilnehmern, 50.000 waren es nach Angaben der Organisatoren.

