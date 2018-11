Bukarest (AFP) Nach dem schweren Brand in einer Diskothek in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist die Zahl der Todesopfer auf 50 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden erlagen vier weitere Menschen ihren Verletzungen, wie Ärzte am Mittwoch mitteilten. Zwei der Verletzten verstarben in einem britischen Krankenhaus, in das sie am Sonntag verlegt worden waren; die beiden anderen Opfer in einem rumänischen Krankenhaus.

