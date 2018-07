Johannesburg (AFP) Über zweieinhalb Jahre nach dem grausamen Tod eines mosambikanischen Taxifahrers in Südafrika sind acht beteiligte Polizisten zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. "Jeder von Ihnen wird zu 15 Jahren Haft verurteilt", verkündete der Richter Bert Bam am Mittwoch in der Hauptstadt Pretoria. Es sei "völlig unnötig, unangebracht und überhaupt nicht gerechtfertigt" gewesen, den 27-jährigen Mido Macia festzunehmen und ihn hinter einem Polizeiauto herzuschleifen.

