Frankfurt/Main (dpa) - Der Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa nimmt noch an Wucht zu. Die Versuche des Konzerns, den längsten Ausstand in der Unternehmensgeschichte durch die Arbeitsgerichte stoppen zu lassen, blieben folgenlos. Heute erlebte Lufthansa den bislang schlimmsten Streiktag mit 930 Flugausfällen, von denen rund 100 000 Passagiere betroffen waren. Für morgen hat die Gewerkschaft Ufo zum Streik in gleicher Dimension auf den Kurz-, Mittel- und Langstrecken aufgerufen.

