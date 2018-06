Madrid (AFP) Gegner der venezolanischen Regierung wollen Präsident Nicolás Maduro vor das Internationale Strafgerichtshof (IStGH) bringen. Maduro und acht anderen ranghohen Regierungsvertretern müsse wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" der Prozess gemacht werden, sagte der Oppositionspolitiker Carlos Vecchio am Mittwoch in Madrid. Bei dem Tribunal in Den Haag sei offiziell ein Antrag auf Vorermittlungen gestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.