Baku (AFP) Ein Berufungsgericht in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Arif Junus verfügt. Das Gericht begründete seine Entscheidung am Donnerstag mit der angeschlagenen Gesundheit des 60-Jährigen. Junus war im August wegen Betrugs und Steuerhinterziehung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er erhielt am Donnerstag die Auflage, die Stadt nicht zu verlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.