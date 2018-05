Dhaka (AFP) In Bangladesch ist ein Mädchen mit zwei Köpfen zur Welt gekommen. Das Baby werde auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Dhaka wegen Atemschwierigkeiten behandelt, teilten Ärzte am Donnerstag mit. Das Mädchen war am Mittwochabend per Kaiserschnitt in einem anderen Krankenhaus zur Welt gekommen und nach Dhaka verlegt worden.

