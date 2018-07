Frankfurt/Main (AFP) Bei einem mysteriösen Autounfall in Frankfurt am Main ist ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug verunglückte am Mittwochabend auf einem Waldweg im Süden der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben von zwei weiteren Mädchen, die ebenfalls im Auto saßen, hatte der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Der bislang unbekannte Mann flüchtete nach dem Unfall in den Wald.

