Berlin (AFP) An den Verfahren zur Identitätsprüfung von Flüchtlingen durch das zuständige Bundesamt gibt es erhebliche Kritik: Der Gesamtpersonalrat des Flüchtlingsbundesamts (Bamf) hat in einem Schreiben an Behördenchef Frank-Jürgen Weise Bedenken gegen die Praxis bei der Bearbeitung von Asylanträgen von Syrern erhoben, wie "Welt" und "Bild" berichteten. Die Landesjustizminister setzten sich unterdessen dafür ein, die Strafbarkeit des Grenzübertritts von Flüchtlingen zu überprüfen.

