Berlin (AFP) Der Gesamtpersonalrat des Flüchtlingsbundesamts (Bamf) hat erhebliche Bedenken wegen der derzeitigen Praxis bei der Bearbeitung von Asylanträgen von Syrern. Das momentan praktizierte verkürzte schriftliche Verfahren ohne eingehende Prüfung der Bewerber sei anfällig für Betrug und "mit dem Rechtsstaatsgebot nicht vereinbar", zitierte die "Welt" am Donnerstag aus einem Brief des Gesamtbetriebsrats an Behördenchef Frank-Jürgen Weise.

