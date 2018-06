Brasília (AFP) Volkswagen muss in Brasilien wegen der Abgasmanipulationen 13,2 Millionen Dollar (12,3 Millionen Euro) Strafe zahlen. Die Umweltbehörde Ibama teilte am Donnerstag weiter mit, dass sie von VW einen Plan verlange, wie der Autobauer die Autos so umbaut, dass sie den brasilianischen Normen entsprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.