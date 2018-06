Berlin (AFP) Ungeachtet vieler noch offener Fragen blickt die Bundesregierung mit Optimismus auf die UN-Klimakonferenz, die in gut zwei Wochen in Paris beginnt. "Das Jahr 2015 kann in die Geschichte eingehen als das Jahr einer globalen Kehrtwende", sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer (CDU), am Donnerstag auf einer Tagung in Berlin. Sie bekräftigte das Ziel, weltweit mittelfristig aus der Nutzung fossiler Energieträger auszusteigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.